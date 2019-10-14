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На Городоцькій «замінували» магазин

Соломія Головіна

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Правоохоронці перевіряли повідомлення про замінування магазину «Овочі-Фрукти» на вул. Городоцька, 50. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

 

Анонімне повідомлення на тел. «102» НП м. Львова надійшло 13 жовтня о 17:30 год.

На місці події працювали сили та засоби ЦЗ м. Львова. О 18:30 год. обстеження приміщень було завершено. Вибухового пристрою не виявлено.

Як зазначають у департаменті цивільного захисту, особа, яка надала неправдиве повідомлення, встановлена.

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