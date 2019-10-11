У Львівській ОДА розповіли, якими питаннями займатимуться нові заступники Мальського

На сьогодні повністю сформований керівний склад Львівської ОДА. Відтак пресслужба відомства інформує про розподіл обов’язків та повноважень між заступниками голови Львівської ОДА Маркіяна Мальського.

У команді голови Маркіяна Мальського працює перший заступник Василь Лозинський та троє заступників – Юрій Холод, Тарас Грень та Іван Собко.

Як повідомляють у ЛОДА, передбачений розподіл обов’язків та функціональних повноважень між заступниками голови означає, хто за яку сферу відповідає і несе персональну відповідальність за стан справ на дорученій ділянці роботи.

Зокрема, перший заступник голови ЛОДА Василь Лозинський координує роботу департаментів: фінансів, економічної політики, міжнародної співпраці, агропромислового розвитку та паливно-енергетичного комплексу, а також управління туризму та курортів.

Юрій Холод відповідає за регулювання земельних відносин в сфері містобудування та архітектури, за галузі ЖКГ, екології, капітального будівництва. Він також курує роботу Служби у справах дітей та управління господарсько-технічного забезпечення.

Тарас Грень відповідає за галузь транспорту і зв’язку, соціального забезпечення та соціального захисту населення, цивільного захисту, Державний архів та координування з правоохоронної та оборонної роботи.

Іван Собко курує галузі охорони здоров’я, культури та релігій, освіти і науки, а також спорту та фізичної культури.