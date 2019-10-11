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У Львівській ОДА розповіли, якими питаннями займатимуться нові заступники Мальського

Вероніка Рой

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На сьогодні повністю сформований керівний склад Львівської ОДА. Відтак пресслужба відомства інформує про розподіл обов’язків та повноважень між заступниками голови Львівської ОДА Маркіяна Мальського.

 

У команді голови Маркіяна Мальського працює перший заступник Василь Лозинський та троє заступників – Юрій Холод, Тарас Грень та Іван Собко.

Як повідомляють у ЛОДА,  передбачений розподіл обов’язків та функціональних повноважень між заступниками голови означає, хто за яку сферу відповідає і несе персональну відповідальність за стан справ на дорученій ділянці роботи.

Зокрема, перший заступник голови ЛОДА Василь Лозинський координує роботу департаментів: фінансів, економічної політики, міжнародної співпраці, агропромислового розвитку та паливно-енергетичного комплексу, а також управління туризму та курортів.

Юрій Холод відповідає за регулювання земельних відносин в сфері містобудування та архітектури, за галузі ЖКГ, екології, капітального будівництва. Він також курує роботу Служби у справах дітей та управління господарсько-технічного забезпечення.

Тарас Грень відповідає за галузь транспорту і зв’язку, соціального забезпечення та соціального захисту населення, цивільного захисту, Державний архів та координування з правоохоронної та оборонної роботи.

Іван Собко курує галузі охорони здоров’я, культури та релігій, освіти і науки, а також спорту та фізичної культури.

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