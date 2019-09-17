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Мальський офіційно представив свого нового заступника Холода

Соломія Головіна

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Голова Львівської ОДА Маркіян Мальський сьогодні, 17 вересня, під час апаратної наради представив свого нового заступника 28-річного Юрія Холода. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

Маркіян Мальський привітав свого новоспеченого заступника і побажав успіхів у роботі.

Юрій Холод обіймає посаду з 16 вересня. Минулого тижня це призначення погодили на засіданні Кабміну.

Нагадаємо, що раніше Маркіян Мальський призначив своїм заступником колишнього чиновника ЛОДА, 33-річного Василя Лозинського.

Фото: Facebook/Юрія Холода

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