Мальський офіційно представив свого нового заступника Холода

Голова Львівської ОДА Маркіян Мальський сьогодні, 17 вересня, під час апаратної наради представив свого нового заступника 28-річного Юрія Холода. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Маркіян Мальський привітав свого новоспеченого заступника і побажав успіхів у роботі.

Юрій Холод обіймає посаду з 16 вересня. Минулого тижня це призначення погодили на засіданні Кабміну.

Нагадаємо, що раніше Маркіян Мальський призначив своїм заступником колишнього чиновника ЛОДА, 33-річного Василя Лозинського.

Фото: Facebook/Юрія Холода