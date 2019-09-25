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Грень та Собко стали заступниками голови Львівської ОДА

Соломія Головіна

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Під час засідання Кабміну голові Львівської ОДА Маркіяну Мальському призначили ще двох заступників – Тараса Греня та Івана Собка. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі відомства.

 

«Уряд призначив Тараса Греня та Івана Собка заступниками голови Львівської обласної державної адміністрації», – мовиться у повідомленні пресслужби Кабміну.

Нагадаємо, на посади заступників голови Львівської ОДА призначили 33-річного Василя Лозинського та 28-річного Юрія Холода.

Зауважимо, що Іван Собко є депутатом Львівської облради, а також він є очільником відділу з питань реалізації проектів місцевого розвитку, міжнародної технічної допомоги та зовнішньоекономічних зв’язків. Тарас Грень пів року працював керівником юстиції Львівщини, а згодом очолив юридичне управління Львівської ОДА.

Фото:  Facebook/Івана Собка, Волинська газета

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