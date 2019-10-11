Соціальні виплати хочуть «відв’язати» від прожиткового мінімуму

Міністерство соціальної політики України пропонує «відв’язати» понад 150 видів соціальних виплат від прожиткового мінімуму. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі відомства.

Власне таку ініціативу озвучила міністр соціальної політики України Юлія Соколовська, представляючи концепцію реформування прожиткового мінімуму.

«Ініціатива передбачає «відв’язку» понад 150 видів соціальних виплат та фінансових показників від прожиткового мінімуму. При цьому пенсії та допомога малозабезпеченим сім’ям залишаться єдиними видами виплат, «прив’язаними» до прожиткового мінімуму. Розмір всіх інших виплат пропонуємо встановлювати в абсолютних цифрах і переглядати їх кожного року при прийнятті Державного бюджету», – заявила міністр.

За словами Юлії Соколовської, «відв’язка» від прожиткового мінімуму не призведе до зменшення розміру соцдопомог. Вона запевнила, що для деяких категорій населення розмір виплат навіть збільшиться.

«В той же час це дозволить нам реально допомогти сім’ям – щоб вони жили не нижче рівня бідності. Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям стане ефективнішою – для сімей, що знаходяться в складних життєвих обставинах, розміри виплат збільшуватимуться», – підкреслила міністр.

Як повідомляв Львівський портал, президент України Володимир Зеленський анонсував збільшення прожиткового мінімуму у 2020 році.