ОСТАННІ НОВИНИ

Соціальні виплати хочуть «відв’язати» від прожиткового мінімуму

Соломія Головіна

|

Міністерство соціальної політики України пропонує «відв’язати» понад 150 видів соціальних виплат від прожиткового мінімуму. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі відомства.

 

Власне таку ініціативу озвучила міністр соціальної політики України Юлія Соколовська, представляючи концепцію реформування прожиткового мінімуму.

«Ініціатива передбачає «відв’язку» понад 150 видів соціальних виплат та фінансових показників від прожиткового мінімуму. При цьому пенсії та допомога малозабезпеченим сім’ям залишаться єдиними видами виплат, «прив’язаними» до прожиткового мінімуму. Розмір всіх інших виплат пропонуємо встановлювати в абсолютних цифрах і переглядати їх кожного року при прийнятті Державного бюджету», – заявила міністр.

За словами Юлії Соколовської, «відв’язка» від прожиткового мінімуму не призведе до зменшення розміру соцдопомог. Вона запевнила, що для деяких категорій населення розмір виплат навіть збільшиться.

«В той же час це дозволить нам реально допомогти сім’ям – щоб вони жили не нижче рівня бідності. Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям стане ефективнішою – для сімей, що знаходяться в складних життєвих обставинах, розміри виплат збільшуватимуться», – підкреслила міністр.

Як повідомляв Львівський портал, президент України Володимир Зеленський анонсував збільшення прожиткового мінімуму у 2020 році.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Коли на Львівщині побільшає якісних натуральних продуктів
Анастасія ПИЖ
Коли на Львівщині побільшає якісних натуральних продуктів

За понад 25 років динамічного розвитку мережа «АТБ», яка розпочинала свою діяльність із кількох магазинчиків у Дніпрі, т...

Прем’єра у Львівській опері 2в1: музична вистава про театр в театрі & комічна оперета з любовним трикутником
Соломія ГОЛОВІНА
Прем’єра у Львівській опері 2в1: музична вистава про театр в театрі & комічна оперета з любовним трикутником

У Львівській національній опері 12, 13 та 19 жовтня відбудеться прем’єра одразу двох музичних вистав, що виконуватимутьс...

Подорож Львовом з Ільком Лемком: що ховається за Ратушею і каплицею Боїмів?
Вероніка РОЙ
Подорож Львовом з Ільком Лемком: що ховається за Ратушею і каплицею Боїмів?

У п’ятницю, 27 вересня, Львів святкував Всесвітній День туризму. Протягом дня кожен охочий мав можливість відвідати чима...

Те, що нас єднає: як міська спортивна подія перетворилася на національний мегапроєкт
Ольга ФУЧИК
Те, що нас єднає: як міська спортивна подія перетворилася на національний мегапроєкт

Багаторічний лідер вітчизняного ринку роздрібної торгівлі «АТБ-Маркет» на власному прикладі довів, що соціальна відповід...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...