Забудовника змусять виконати «забуте» зобов'язання щодо облаштування транспортної розв'язки вулиць Городоцька – Сяйво

Виконавчий комітет Львівської міської ради сьогодні, 9 жовтня, прийняв рішення про проєктування та реконструкцію транспортної розв’язки на перетині вул. Городоцької – вул. Сяйво. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Замовником розроблення проєкту реконструкції транспортної розв’язки на перетині вул. Городоцької – вул. Сяйво визначили «Львівавтодор» зі залученням фінансових джерел організацій, зацікавлених у розробленні проєктної документації об’єкта. Водночас відповідальним за фінансування розроблення проєкту – «Львівський міський молочний завод» разом з корпорацією «Ріел-груп».

Також постановлено створити робочу групу для формування пропозицій на проєктування. Її має очолити заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач.

«Це рішення щодо організації транспортної розв’язки, яку забудовник «забув» зробити. Тому ми приймаємо рішення виконавчого комітету, де визначаємо замовника робіт – ЛКП «Львівавтодор», створюємо робочу групу, яка буде супроводжувати цей процес, а забудовник бере на себе зобов’язання оплатити цей проєкт, згідно з транспортним моделюванням, яке розробив відділ ЛКП «Львівавтодор», – цитує пресслужба ЛМР Любомира Зубача.

Раніше Львівський портал писав про те, що забудовник, який зводить житловий квартал на території колишнього молокозаводу, не дотримується взятих на себе зобов’язань щодо будівництва транспортної розв’язки на перетині вул. Городоцької – вул. Сяйво.

Ще у жовтні минулого року ПрАТ «Львівський міський молочний завод» отримав містобудівні умови та обмеження на будівництво житлового комплексу, дошкільного закладу із початковою школою, підземними і наземними паркінгами й об’єктами інженерної інфраструктури на вул. Рудненській, 8.