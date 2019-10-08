Вантажні перевізники пікетували консульство Польщі у Львові через видачу малої кількості дозволів на перетин кордону

Сьогодні вранці, 8 жовтня, під стінами Генерального Консульства Республіки Польща у Львові відбулася пікет вантажних перевізників. Під час мирної акції підприємці намагались донести до влади Польщі інформацію про недостатню кількість дозволів на перевезення. Про це у коментарі Львівському порталу розповів учасник громадської організації «Міжнародні автомобільні перевізники України» Мирослав Крук.

Зазначимо, 17 жовтня відбудеться зустріч української та польської комісій із питань вантажних перевезень. Цим пікетом підприємці пробували нагадати про проблеми з кількістю дозволів на перевезення.

Участь в акції взяли близько 50 перевізників. За словами Мирослава Крука, мета акції — донести проблему малої кількості дозволів на перевезення, виданих Республікою Польща. Минулого року квот на перетин кордону було 200 тисяч, а цього їх число зменшили до 160 тисяч.

«Ми передали до польської влади через консульство звернення про те, що є брак дозволів. І внаслідок цього зменшується товарообіг між двома державами та через це страждає економіка двох держав…», – пояснює Мирослав Крук.

За його словами, акція тривала приблизно 1,5 години. Під час пікету двох учасників запросили до консульства. Вони передали генеральному консулу Польщі у Львові заяву від перевізників.

«Цією заявою ми хотіли донести до влади Польщі те, що є така проблема. Я не був на зустрічі з консулом. Зі слів тих людей, які зустрілися з ним, консул пообіцяв, що передасть цю заяву», – зазначив Мирослав Крук.

Подальші пікети учасники поки не анонсують. Однак зазначають, якщо акції і відбуватимуться, то їх будуть спрямовані до української влади, щоб побороти корупцію у сфері вантажних перевезень та зробити прозору видачу дозволів.

«У нас є механізми, як це зробити – просто перенести видачу дозволів на кордон. Влада каже, що вже то робить. Але ми мусимо це контролювати, щоб все робилося оперативніше», – додає Мирослав Крук.

Нагадаємо, 6 серпня цього року водії вантажівок перекривали трасу Київ-Чоп через дозволи на перевезення вантажів за кордон, які зараз видають у малих кількостях. 23 вересня далекобійники перекрили два пункти пропуску на Львівщині також через малу кількість дозволів.

Фото: Суспільне, соціальні мережі