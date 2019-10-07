У Стрийському районі двоє дітей отруїлися чадним газом

Вчора, 6 жовтня, о 22:50 у селі Загірне Стрийського району, отруїлись, ймовірно, чадним газом двоє дітей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Департаменту з питань цивільного захисту населення Львівщини.

У селі Загірне Стрийського району, отруїлись, ймовірно, чадним газом двоє дітей віком сім та три роки. Постраждалих у стані середнього ступеню важкості госпіталізовано у Стрийську ЦРЛ.

Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, нещодавно у Сихівському районі отруїлись чадним газом дві жінки віком 71 та 66 років.

Також 5 жовтня у Львові на вулиці Бринського отруїлося чадним газом троє людей. Серед потерпілих 7-річна дитина.