У Личаківському районі отруїлося чадним газом троє людей

У Львові на вулиці Бринського отруїлося чадним газом троє людей. Серед потерпілих 7-річна дитина. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті із питань надзвичайних ситуацій ЛОДА.

Нещасний випадок стався вчора близько 20.05 на вулиці Бринського, 4 (Личаківський район). За попередньою інформацією отруїлись, ймовірно чадним газом, 3 особи, з них 1 дитина 2012 року народження, яких у стані середнього ступеню важкості було госпіталізовано до лікарні.

В квартирі встановлено газовий котел.

Обставини події встановлюються.

Рятувальники нагадують, що порушення правил безпеки при експлуатації в холодну пору року пічного і газового опалення – поширена причина виникнення пожеж у побуті та нещасних випадків, пов’язаних з отруєнням чадним газом.

У зв’язку із перепадами атмосферного тиску під час коливання температури повітря порушується тяга в димових і вентиляційних каналах, що негативно впливає на роботу газового і пічного обладнання, тому закликаємо мешканців області неухильно дотримуватися наступних правил:

у разі використання для опалення газових приладів у сильний вітер не рекомендується користуватися газовими опалювальними приладами та колонками, які мають відвід продуктів згоряння в димоходи, оскільки є загроза виникнення зворотної тяги, при цьому продукти згоряння попадають у приміщення;

у період різких похолодань власники житлових будинків повинні проводити огляд оголовків димоходів і вживати заходи щодо запобігання їх обмерзання та закупорювання димоходів;

не використовувати для обігріву приміщень несертифіковані та саморобні нагрівальні прилади, газові кухонні плити.