ОСТАННІ НОВИНИ

На Золочівщині зіткнулись два «Форда»: п’ятеро постраждалих

Ольга Денисяка

|

Вчора, 6 жовтня, о 12:30 поблизу села Якторів Золочівського району зіткнулись два автомобілі «Форд». Внаслідок ДТП п’ятеро постраждалих госпіталізовано до Перемишлянської лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

На автодорозі Тернопіль-Львів-Рава-Руська, поблизу с. Якторів Золочівського району зіткнулись автомобіль «Форд Куга», яким керував 35-річний мешканець Вінниці та мікроавтобус «Форд Транзит» під керуванням 54-річного львів’янина.

Внаслідок зіткнення травмовані водії, а також 33-річна пасажирка легковика та двоє пасажирів мікроавтобуса – 44-річна жінка та 18-річний хлопець, обидвоє – львів’яни.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Подорож Львовом з Ільком Лемком: що ховається за Ратушею і каплицею Боїмів?
Вероніка РОЙ
Подорож Львовом з Ільком Лемком: що ховається за Ратушею і каплицею Боїмів?

У п’ятницю, 27 вересня, Львів святкував Всесвітній День туризму. Протягом дня кожен охочий мав можливість відвідати чима...

Те, що нас єднає: як міська спортивна подія перетворилася на національний мегапроєкт
Ольга ФУЧИК
Те, що нас єднає: як міська спортивна подія перетворилася на національний мегапроєкт

Багаторічний лідер вітчизняного ринку роздрібної торгівлі «АТБ-Маркет» на власному прикладі довів, що соціальна відповід...

Теорія та практика ритейлу: насамперед – суворе дотримання стандартів
Анастасія ПИЖ
Теорія та практика ритейлу: насамперед – суворе дотримання стандартів

За європейським зразком, хоча й з невеличкою поправкою на українські реалії, реалізує стратегію динамічного розвитку баг...

Зробити українську пісню трендом. Місія можлива
Вероніка РОЙ, Наталя ДУЛЯБА
Зробити українську пісню трендом. Місія можлива

Пісня – це наш генетичний код, а українці – співоча нація, яка завжди була багатою на яскраві голоси. Про це ми не раз ч...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...