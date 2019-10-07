На Золочівщині зіткнулись два «Форда»: п’ятеро постраждалих

Вчора, 6 жовтня, о 12:30 поблизу села Якторів Золочівського району зіткнулись два автомобілі «Форд». Внаслідок ДТП п’ятеро постраждалих госпіталізовано до Перемишлянської лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

На автодорозі Тернопіль-Львів-Рава-Руська, поблизу с. Якторів Золочівського району зіткнулись автомобіль «Форд Куга», яким керував 35-річний мешканець Вінниці та мікроавтобус «Форд Транзит» під керуванням 54-річного львів’янина.

Внаслідок зіткнення травмовані водії, а також 33-річна пасажирка легковика та двоє пасажирів мікроавтобуса – 44-річна жінка та 18-річний хлопець, обидвоє – львів’яни.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.