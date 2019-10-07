Мерія Львова шукає нового головного архітектора міста

У Львівській міській раді оголосили конкурс на заміщення посади головного архітектора міста управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування ЛМР. Відповідну вакансію оприлюднили на сайті мерії Львова у четвер, 3 жовтня, передає Львівський портал.

Вимоги до кандидата: повна вища архітектурна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, досвід роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше 3 років або досвід організаційної та професійної роботи на керівних посадах у сфері містобудування та архітектури — не менше 5 років, післядипломна освіта у галузі знань «Державне управління», здатність до концептуального та інноваційного мислення, вміння мотивувати до ефективної професійної діяльності та інші. Детальніше з вимогами можна ознайомитися тут.

Термін прийняття документів — протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу.

За додатковою інформацією звертатись за тел.: 297−59−96; каб. 215, Оксана Блавацька.

Нагадаємо, попереднім начальником управління архітектури та урбаністики Львівської міськради був Юліан Чаплінський. Він 10 вересня написав заяву на звільнення з посади. Згодом стало відомо, що Юліан Чаплінський став заступником міністра розвитку громад та територій Альони Бабак.