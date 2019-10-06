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За добу на Львівщині сталося близько пів сотні ДТП

Андрій Котенський

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На території Львівщини 5 жовтня в дорожньо-транспортних пригодах загинула одна людина. Про це Львівському порталу повідомили у Відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

За даними відомства, ще четверо учасників руху отримали тілесні ушкодження та звернулися за медичною допомогою.

«На Львівщині протягом 5 серпня сталося 49 автопригод, з яких 22 – на території області, 27 – у Львові. У трьох із них потерпіли люди: один пішохід загинув, водій, двоє пасажирів та пішохід були травмовані», – йдеться у повідомленні.

За наслідками інших ДТП складено адміністративні протоколи.

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