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На Львівщині під колесами мінівена загинув пішохід

Андрій Котенський

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На Яворівщині автомобіль «Сітроєн Берлінго» наїхав на пішохода. Внаслідок отриманих травм чоловік помер на місце події. Про це Львівському порталу повідомили у відділі з питань комунікації поліції Львівської області.

 

За даними відомства, у поліцію 5 жовтня близько 02.15 надійшла інформація про те, що в селі Наконечне Перше Яворівського району загинула людина.

Як з’ясували поліцейські, водій автомобіля «Сітроєн Берлінго», 40-річний житель району, здійснив наїзд на 41-річного місцевого мешканця, який загинув на місці події.

За фактом наїзду відкрито кримінальне провадження. Якщо пішохід загинув із вини водія то йому загрожує до восьми років тюрми.

Проводиться досудове розслідування. Встановлюються обставини автопригоди.

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