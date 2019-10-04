Аварія літака Ан-12 біля Львова: медики розповіли про стан трьох постраждалих

Троє постраждалих через падіння транспортного літака Ан-12 сьогодні вранці у с. Сокільники, що біля Львова, перебувають у важкому стані. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив заступник головного лікаря з хірургічної роботи Комунальної 8-ої міської клінічної лікарні Ігор Стояновський, передає Львівський портал.

За його словами, троє постраждалих віком 53, 50 та 52 роки — жителі різних міст України: Запоріжжя, Києва та Вінниці. Двоє з них бортінженери, а один —технік.

Також Ігор Стояновський зазначив, що в усіх пацієнтів є поєданані травми. У двох постраждалих – це скелетні травми: перелом плечової кістки, перелом кісток тазу зі звихоми. У третього пацієнта численніші ушкодження: черепно-мозкова травма, забій грудної клітки, тазу.

«Пацієнти до нас доставлені у важкому стані. На даний момент двоє з них — прооперовані. Їх стан важкий, але стабільний. Вони залишаються у відділенні невідкладної допомоги. Ще один пацієнт оперується, його стан є найважчий і він потребує додаткових обстежень та хірургічних втручань. Всім пацієнтам надається необхідна допомога», — додав він.

Нагадаємо, сьогодні, 4 жовтня, у селі Сокільники впав транспортний літак Ан-12. Внаслідок авіакатастрофи загинуло п’ятеро людей, ще троє постраждали. Правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження за фактом аварійної посадки літака на Львівщині.

Також надзвичайники оприлюднили фото з місця падіння літака.