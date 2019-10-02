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Екснардепку зі Львівщини Ірину Подоляк призначили заступницею міністра культури

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 2 жовтня, Кабмін офіційно призначив колишню народну депутатку від Львівщини Ірину Подоляк заступницею міністра культури України. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства культури.

 

52-річна Ірина Подоляк стала одним із двох заступників міністра культури України Володимира Бородянського. Поруч із нею на посаді заступника працюватиме Володимир Шумілін.

Натомість першим заступником міністра призначили Анатолія Максимчука.

Зазначимо, що Ірина Подоляк є родом із Золочева, була народною депутаткою України VIII скликання від «Самопомочі». У парламент пройшла по виборчому округу №116 (Залізничний та частина Шевченківського районів Львова). На цьогорічних дострокових виборах до Верховної Ради знову балотувалась від цього округу, однак програла журналісту Миколі Княжицькому.

Подоляк була одним із авторів закону «Про мову», рух «Чесно» включив її до переліку 25 нардепів із найвищими показниками доброчесності.

Додамо, що нового міністра культури Володимира Бородянського Верховна Рада України призначила наприкінці серпня. Він також є уродженцем Львівщини. Дотепер Мінкульт очолював актор Євген Нищук.

Фото: Гордон

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