Сильний вітер пошкодив у Львові автівки, електромережу і повалив дерева

Сьогодні, 30 вересня, сильний вітер пошкодив у Львові автомобілі. Буревій встиг завалити дерева, зірвати металеву конструкцію та обірвати лінію електропередач. Про це на своїй сторінці у Facebook Повідомив координатор «Варти 1» Ігор Зінкевич, передає Львівський портал.

Із парку Івана Франка дерево впало на вул. С. Крушельницької і пошкодило запаркований автомобіль.

На вул. Антоновича сильний вітер обірвав лінію електропередач так, що частина електроопори завалилась на авто.

Також на території гіпермаркету «Метро», що на вул. Дж. Вашингтона, на автомобіль впала частина металевої конструкції.

Як водночас повідомили Львівському порталу у пресслужбі мерії, ще одне дерево впало на вул. Повітряній. Серйозних підтоплень чи інших надзвичайних ситуацій наразі не сталось.

«На вул. Мечникова на дротах повисло дерево і зараз трамваї не їздять. На вул. Крушельницької дерево перегородило рух транспорту, тимчасово не курсують тролейбуси», – розповіла заступниця міського голови з питань ЖКГ Ірина Маруняк.

Станом на 19:20 год. у Львові не курсують тролейбуси №22, №29, №32 і трамвай №1.

Зазначимо, що сьогодні до кінця доби і завтра, 1 жовтня, у Львові та області синоптики прогнозують пориви вітру до 17-22 м/с, а подекуди – шквали 25-27 м/с.

Відтак мешканців Львівщини закликають дотримуватися правил безпеки: не ходити попід розлогими деревами, великими рекламними щитами та лініями електропередач. Якщо гроза застала вас у місті, то сховайтеся у магазини, під’їзди тощо. Не страшно, якщо ви перебуваєте в автомобілі – тільки зачиніть вікна.

Про всі надзвичайні випадки можна повідомляти на Гарячі лінії Львова та області за телефонами: 15-80 та 112.

Фото: Ігор Зінкевич, Варта 1