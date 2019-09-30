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Львівщину накриють сильні вітри. Мешканцям нагадують правила безпеки

Наталя Дуляба

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У вівторок, 1 жовтня, у Львові та області синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненням та сильні пориви вітру. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

 

«Вночі 1 жовтня погоду визначатиме проходження холодного атмосферного фронту з заходу, а вдень – північна периферія антициклону з центром над Балканами», – кажуть синоптики.

Відтак вночі на Львівщині температура повітря становитиме 5-10 градусів тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до позначки +20°С. Вночі місцями пройде невеликий дощ, вдень опадів не прогнозують.

Вітер змінний, вночі та вранці збережуться пориви до 17-22 м/с, вночі у північній частині області – шквали 25-27 м/с.

Водночас мерія Львова закликає мешканців дотримуватися правил безпеки і нагадує:

  • під час негоди намагайтеся не ходити під розлогими деревами, рекламними щитами, лініями електропередач та антенами, бо пориви вітру можуть їх пошкодити;
  • під час грози потрібно уникати відкритої місцевості та води, бо вода –відмінний провідник струму, а блискавка, як правило, б’є по найвищому об’єкту на своєму шляху;
  • найбезпечніше під час грози перебувати у приміщенні із громовідводом, але якщо гроза застала вас у місті, то сховайтеся у магазини, під’їзди тощо. Не страшно, якщо ви перебуваєте в автомобілі – тільки зачиніть вікна;
  • ховаючись попід деревами, не забувайте про те, що блискавка найчастіше потрапляє в найвищі з них– дуби, тополі, сосни.

Про всі надзвичайні випадки можна повідомляти на Гарячі лінії Львова та області за телефонами: 15-80 та 112.

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