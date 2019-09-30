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Мерія Львова оголосила в розшук «сміттєвого порушника»

Наталя Дуляба

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Львівська міська рада розшукує водія автомобіля з номером ВС 5582 ВМ, який біля нещодавно відкритого підземного смітника на вул. Ранковій, 49 викинув старі шини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

 

«Сміттєвого порушника» зафіксували камери відеоспостереження 26 вересня. На відео видно, як невідомий водій викидає старі шини біля підземних контейнерів на вул. Ранковій, 49.

«Просимо всіх, хто впізнав водія машини ВС 5582 ВМ, або випадково його побачить, передати, що на нього чекають у департаменті з питань поводження з відходами на вул. Жовківській, 18 (тел. 297−55−49). Готові надати водієві персональну консультацію щодо правил поводження з відходами у Львові», – зауважив заступник міського голови Львова з питань безпеки Сергій Бабак.

Зазначимо, підземні сміттєві контейнери на вул. Ранковій, 49 встановили 23 вересня. Це перший такий підземний смітник у Залізничному районі.

«Ми доклали великих зусиль, аби в місті замість відкритих майданчиків почали з’являтися сучасні майданчики з підземними контейнерами. Тому особливо прикро, коли дехто вважає, що загальні правила його не стосуються, і він може викидати відходи там, де йому заманеться», – додав Сергій Бабак.

Для великогабаритних, будівельних відходів у Львові діють окремі майданчики на вул. Жовківській, 18 та вул. Льва, 4-А. Сюди львів’яни можуть безкоштовно здавати старі меблі, електроніку, шини, дрібне будівельне сміття, скло, побутову техніку тощо. Весь цей непотріб ЛКП «Львівспецкомунтранс» скеровує на утилізацію.

Відео: Львівспецкомунтранс

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