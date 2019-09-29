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Сьогодні перед Львівською оперою виступлять вуличний і цирковий театри

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 29 вересня, у межах 30-го міжнародного театрального фестивалю «Золотий лев-2019» на площі перед Оперним театром виступатимуть цирковий театр зі Львова та вуличний театр, який спеціально приїхав зі столиці. Про це повідомляє Львівський портал.

 

Першим на площі перед Львівською оперою виступить місцевий цирковий театр «Вуаля» із виставою «Кольорові мандри» (постановка Ю. Пилипчука). Театрали кажуть, що ця вистава є для «дітей віком від 1 до 101 року». Початок – о 17:00 год.

Згодом о 20:30 год. вуличний театр «Хайлайтц», який приїхав із Києва, перед Оперним театром покаже виставу «Серце Арлекіна» (постановка О. Свєтлякова).

Також сьогодні заплановані ще дві вистави у Львівському академічному театрі «Воскресіння», що на площі Григоренка, 5. О 16:00 год. тут виступить Київський академічний театр ляльок із виставою Миколи Куліша «Як загинув Гуска» (постановка О. Дмітрієвої). А вже о 19:00 на сцені театру з’явиться клоун зі США Jeff Hess, який покаже виставу «Born to be Wild».

Нагадаємо, міжнародний театральний фестиваль «Золотий лев-2019» стартував у суботу, 28 вересня. На цю театральну подію до Львова з’їхалися актори з Білорусі, Туркменістану, Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Молдови, Сербії, Словаччини, Бельгії, Франції, Голландії, Болгарії, Румунії, Угорщини, Росії, Німеччини, Америки, Англії, Киргизстану, Грузії, Республіки Соха, Австрії та інших держав.

Триватиме «Золотий лев» до 6 жовтня. Із його детальною програмою можна ознайомитися тут.

Традиційно фестиваль «Золотий лев» відкрила святкова карнавальна хода. Як вона відбувалась, дивіться тут.

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