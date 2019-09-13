Театральний «Золотий лев» запрошує на своє 30-річчя. Програма фестивалю

Міжнародний театральний фестиваль «Золотий лев» святкує свій 30-річний ювілей. Цього року Фестиваль відбудеться у Львові з 28 вересня по 6 жовтня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Із нагоди ювілею фестиваль буде об’єднаним за жанрами сценічного та вуличного мистецтва. На фестивалі будуть представлені вистави світових режисерів, формування яких починалося саме з «Золотого лева».

«Оскільки фестивалю виповнюється 30 років, можна буде побачити багато нових, яскравих, мистецьких сценічних та вуличних вистав з різних країн світу. Традиційно фестиваль відкриється урочистою карнавальною ходою. Вперше фестиваль буде об’єднаний за жанрами вулиці і сцени, будуть привезені останні прем’єри відомих режисерів, формування яких, як митців, відбувалося саме на нашому фестивалі. Зокрема це Єжи Зонь (Польща), Атіла Віднянський (Угорщина), Автанділ Варсімашвілі (Грузія), Станіслав Мойсеєв (Україна), Дмитро Богомазов (Україна) та інші», – зазначають організатори.

Фестиваль відбувається за підтримки Міністерства культури України, Львівської облдержадміністрації, Львівської обласної ради та Львівської міської ради.

Квитки продаватимуть у театрах Львова та онлайн.

Ілюстрація: ЛМР