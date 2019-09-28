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Львовом пройшла карнавальна хода «Золотого лева»

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 28 вересня, у Львові стартував 30-ий міжнародний театральний фестиваль «Золотий лев-2019». З цієї нагоди центром міста пройшла святкова карнавальна хода. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

 

Хода стартувала о 16:00 год. із площі перед Львівським національним університетом ім. І. Франка, пройшла через вул. Гнатюка, просп. Свободи і завершилась до площі перед Львівською оперою. Саме тут відбулося урочисте відкриття фестивалю «Золотий лев» із його учасниками.

Зазначимо, що цьогорічний «Золотий лев» відбувається уже 30-й раз поспіль. Із детальною програмою фестивалю можна ознайомитися тут.

Під час фестивалю можна побачити не тільки сценічні вистави, але й великі атракційні вуличні дійства на різних площах старого Львова і вдень, і ввечері.

Учасниками «Золотого лева» є актори з Білорусі, Туркменістану, Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Молдови, Сербії, Словаччини, Бельгії, Франції, Голландії, Болгарії, Румунії, Угорщини, Росії, Німеччини, Америки, Англії, Киргизстану, Грузії, Республіки Соха, Австрії та інших держав.

Фото: Андрій Сідлецький

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