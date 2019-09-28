Мешканці Чишок переймаються станом довкілля після пожежі на місцевому підприємстві

Через звернення мешканців села Чишки Пустомитівського району екологи відібрали проби ґрунту, аби з’ясувати, чи не забруднився він після ліквідації пожежі на місцевому підприємстві. Про це Львівському порталу повідомили у Держекоінспеції Львівщини.

«На підставі повідомлень жителів села Чишки стосовно негативних наслідків пожежогасіння, що відбулося на підприємстві із легкозаймистими речовинами, працівники інспекції здійснили заходи державного нагляду. Місцеві мешканці наголосили на тому, що вода, яка застосовувалася для гасіння пожежі, потрапила у ґрунт та у ґрунтові води, що може негативно вплинути на умови їхнього проживання», – йдеться у повідомленні.

Відтак екологи відібрали проби ґрунту, аби перевірити, чи є у ньому перевищення забруднюючих речовин.

Нагадаємо, 30 серпня на території виробничого приміщення у Чишках спалахнула пожежа. За даними Держекоінспекції Львівщини, займання виникло у відкритих складських приміщеннях ТзОВ «Ніка Друк».

Тоді мешканцям, які живуть поблизу палаючого складу розчинників, радили не виходити без потреби на вулицю та позачиняти вікна. Під час пожежі на підприємстві постраждало двоє працівників.

Згодом екологи перевірили територію біля місцевого підприємства у Чишках. Експертиза виявила у деяких пробах ґрунту перевищення вмісту важких металів.