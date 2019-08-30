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Пожежа на складі розчинників у Чишках. Мешканців закликають не виходити на вулицю

Соломія Головіна

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Голова Львівської ОДА Маркіян Мальський порекомендував мешканцям, які живуть поблизу палаючого складу розчинників у Чишках Пустомитівського району, не виходити без потреби на вулицю та позачиняти вікна. Про це він написав у Facebook.

 

«Близько 13:55 год. у с. Чишки Пустомитівського р-ну на складі розчинників ТзОВ виникла пожежа. На місці працюють підрозділи цивільного захисту населення області. Краще без потреби не виходьте в цьому районі на вулицю та зачиніть вікна», – зазначив він.

На сторінці Давидівської громади у Facebook мешканців усіх сіл Давидівської ОТГ з метою убезпечення власного здоров’я також закликали позачиняйте вікна і двері, та порекомендували не виходити на вулицю і не випускайте дітей із будинків.

Як повідомляв Львівський портал, у селі Чишки близьо 14:00  30 серпня спалахнула пожежа на підприємстві. Наразі рятувальники продовжують гасити вогонь.

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