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Під час пожежі на підприємстві у Чишках постраждало двоє працівників

Соломія Головіна

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Під час пожежі на складі ТОВ «Ніка Друк» у селі Чишки Пустомитівського району постраждало двоє працівників підприємства. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС України.

 

Як зазначається, станом на 15:00 площа пожежі складала близько 2 тис. м. кВ. Відбувається горіння легкозаймистих та горючих речовин (розчинника). До гасіння залучено 80 чол. о/с та 16 од. техніки ДСНС.

За попередньою інформацією постраждало 2 особи (працівники підприємства).

У пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області поінформували, що одна особа відмовилася від госпіталізації, іншу – забрали у лікарню.

«На території згоріли 3 легкові авто та 1 вантажівка. Пожежа також перекинулася на будівлю, розташовану поруч», – зазначили рятувальники.

Як повідомляв Львівський портал, у селі Чишки близько 14:00 30 серпня спалахнула пожежа на підприємстві. Наразі рятувальники продовжують гасити вогонь.

Голова Львівської ОДА порекомендував мешканцям, які живуть поблизу палаючого складу розчинників у Чишках Пустомитівського району, не виходити без потреби на вулицю та позачиняти вікна.

Фото: ДСНС України, ДСНС Львівщини

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