В Україні збираються знову врізати кількість субсидіантів

Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус повідомив про те, що в Україні переглянуть систему нарахування субсидій. Про це він розповів в ефірі одного з телеканалів у четвер, 26 вересня, інформує DT.ua.

За словами Геруса, уряд буде знижувати тарифи і скорочувати кількість субсидіантів.

«У вересні 2019 року ціна на газ для населення на порядок менше, ніж показники за аналогічний період 2018 року. Відповідно, якщо тарифи зменшуються, отже необхідно урізати кількість субсидіантів», – пояснив депутат.

Герус пояснив, що в сучасному суспільстві головним поняттям повинна стати звичка спершу оплачувати тарифи та податки, а потім витрачати доходи на все інше.

«В суспільстві працює проста формула: твій дохід – витрати на виплату тарифів – оплата податків. Це все, що ти зобов’язаний оплатити. Все інше можна вільно витрачати на кіно, книги і так далі. Тому головне – це доходи. Все починається з них. Чим більше доходи, тим менше ми думаємо про тарифи», – уточнив Герус.

Як повідомляв Львівський портал, уряд зменшив видатки на субсидії на 8 млрд грн.

Як відомо, у Львівській області у 2018 році кількість домогосподарств, яким були призначені субсидії, стала у понад 2 рази менша ніж у 2017 році.