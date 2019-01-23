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На Львівщині у 2018 році зменшилася кількість отримувачів субсидій

Вероніка Рой

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Упродовж 2018 року для 239,8 тисяч домогосподарств Львівщини були призначені субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, що у 2,1 раза менше, ніж у 2017 році. Про це Львівському порталу повідомили в Головному управлінні статистики у Львівській області.

 

У грудні 2018 року субсидії отримали 193 тисячі домогосподарств, або 23,5% усіх домогосподарств області. Середній розмір однієї субсидії, призначеної у грудні 2018 року, порівняно із груднем 2017 року зменшився на 19,6% і становив 1061,5 грн.

Крім того, для 16717 домогосподарств у 2018 році були призначені субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу та твердого палива. У грудні 2018 року середній розмір призначеної готівкової субсидії на одне домогосподарство становив 3271,7 грн.

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