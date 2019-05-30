Уряд зменшив видатки на субсидії на 8 млрд

Кабінет міністрів України ухвалив рішення перерозподілити державні соціальні видатки. Так, видатки на виплату субсидій загалом зменшили на близько 8 мільярдів гривень. Більшу частину цих коштів спрямували до Пенсійного фонду, інформує «Громадське».

Зазначається, що загалом видатки на виплату субсидій зменшили на 13,55 мільярда гривень, однак 5,54 мільярда гривень спрямували на виплату субсидій у грошовій формі (монетизацію субсидій).

Більшу частину коштів, на які уряд зменшив витрати на субсидії, спрямували на погашення дефіциту Пенсійного фонду. На ці потреби виділили 7,88 мільярда гривень. Крім цього уряд збільшив видатки на санаторно-курортне лікування ветеранів (до 13,67 мільйона гривень) та протезування (до 88,18 мільйона гривень).

Зазначимо, що такий перерозподіл державних соціальних видатків, у першу чергу, пов’язаний з переходом на систему монетизації субсидій. Так, виплату субсидій у грошовій формі вирішили продовжити і після опалювального сезону.

12 березня українцям, які не отримують пенсії, почали виплачувати субсидії грошима. Пенсіонери почали отримувати субсидії у грошовій формі від початку березня. Тим, у кого немає банківської картки субсидія разом з пенсією прийшла готівкою через Укрпошту.