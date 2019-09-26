Мальський попросив уряд врятувати Новояворівськ і Новий Розділ від зриву опалювального сезону

У рамках селекторної наради під головуванням прем’єр-міністра України Олексія Гончарука сьогодні, 26 вересня, голова Львівської ОДА Маркіян Мальський звернувся до уряду щодо недопущення зриву опалювального сезону в Новояворівську та Новому Роздолі. Про це повідомляє пресслужба ЛОДА.

Серед розглянутих питань – підготовка житлового фонду, об’єктів соціальної інфраструктури та підприємств житлово-комунального господарства місцевих органів влади до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 року.

Відтак голова Львівської ОДА звернувся до уряду за підтримкою щодо недопущення зриву опалювального сезону в містах Новояворівськ та Новий Розділ.

«Загалом підготовка до опалювального сезону на Львівщині проходить добре. Але маємо проблемні питання щодо підготовки у містах Новий Розділ та Новояворівськ. Зокрема, це стосується виплати заробітної плати працівникам цих ТЕЦ. Просимо вашого сприяння у вирішенні питання задля недопущення зриву опалювального сезону та вчасної подачі тепла у будинки мешканців Львівщини», – зазначив Маркіян Мальський.

Своєю чергою міністр розвитку громад і територій Альона Бабак зазначила, що міністерство у найближчий час подасть на Кабмін розпорядження, де буде зазначено, що АРМА несе особисту відповідальність за запуск роботи ТЕЦ у Новояворівську і Новому Роздолі.

Нагадаємо, на початку 2018 року у Львові затримали службовців Новояворівської ТЕЦ (ТОВ «Енергія-Новояворівськ»), Новороздільської ТЕЦ (ТОВ «Енергія-Новий Розділ») і ТОВ «Енергія». Їх підозрюють у заволодінні 300 млн кубометрів природного газу на понад 1,4 млрд грн. Згідно з даними Єдиного державного реєстру юросіб, кінцевими бенефіціарами всіх трьох компаній є нардепи від БПП Ярослав і Богдан Дубневичі.

Згодом Новояворівську й Новороздільську ТЕЦ заарештували і передали Національному агентству з питань виявлення, розшуку і управління активів, одержаних внаслідок корупційних та інших злочинів (АРМА). Остання визначила для них нового управителя – «Гарант Енерго М».

Після цього у Новояворівську і Новому Роздолі був зрив опалювального сезону, із ТЕЦ масово звільнялися працівники. Аби повернути людей назад, новий управитель заманював їх премією, розміром у половину зарплати.

Зауважимо, було оголошено новий конкурс для визначення управителя для обох ТЕЦ на Львівщині. Відтак 13 вересня АРМА визначилась з управителями і вирішила: 1) компанію «Альтернатива-Т-XXI» визнати переможцем конкурсного відбору управителя з розподілу електричної енергії, що виробляється на ТЕЦ у м. Новояворівськ (у конкурсі брали участь 3 претенденти); 2) компанію «Альтернатива-Т-ХХІ» визнати переможцем конкурсного відбору управителя з розподілу електричної енергії, що виробляється на ТЕЦ у м. Новий Розділ (у конкурсі брали участь 5 претендентів); 3) продовжити з компанією «Гарант Енерго М» дію договору управління на один рік у частині виробництва електричної енергії та теплової енергії на ТЕЦ у м. Новояворівськ; 4) продовжити з компанією «Гарант Енерго М» дію договору на один рік у частині виробництва електричної енергії та теплової енергії на ТЕЦ у м. Новий Розділ; 5) припинити з компанією «Гарант Енерго М» дію договору управління у частині розподілу електричної енергії, що виробляється на ТЕЦ у м. Новояворівськ; 6) припинити з компанією «Гарант Енерго М» дію договору управління у частині розподілу електричної енергії, що виробляється на ТЕЦ у м. Новий Розділ.

Станом на зараз над Новояворівськом і Новим Роздолом знову нависла загроза зриву опалювального сезону, відтак 60 тисяч мешканців можуть зостатися без тепла. Через це депутати Львівської облради надіслали звернення до прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.