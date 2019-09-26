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Князєв став радником Авакова

Вероніка Рой

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Ексочільник Національної поліції України Сергій Князєв став радником міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, а також членом комісії МВС. Про це йдеться на сайті відомства.

 

«Я хочу подякувати Князєву за роки праці в поліції взагалі та на посаді голови Національної поліції. Ми всі пам’ятаємо, що ви зробили для держави на Донбасі, у непрості часи на Закарпатті та Рівненщині. Останні соціологічні дослідження показали, що рівень довіри до поліції становить 51% – це особиста заслуга Сергія Князєва та команди», – зазначив міністрів внутрішніх справ Арсен Аваков.

Також він наголосив, що «рішення про відставку Сергія Князєва – це плановий крок, який не обумовлений негативними факторами та брудною інформаційною кампанією проти офіцера поліції».

Крім цього, Арсен Аваков додав, що Сергій Князєв продовжить роботу на посаді радника міністра та члена колегії МВС.

Нагадаємо, 24 вересня Сергій Князєв повідомив, що подав у відставку з посади голови Національної поліції України

Нагадаємо, цими вихідними у пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне», що на кордоні з Польщею, прикордонники затримали автомобіль із колишньою дружиною глави Нацполіції Вікторією Князєвою, у якому перевозили велику суму готівки без необхідного декларування. Своєю чергою Сергій Князєв заявив, що перевезення такої суми готівки його колишньою дружиною є «брехнею, яка не має нічого спільного з реальністю». Згідно Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження стосовно львівських митників, котрі пропустили через українсько-польський кордон з незадекларованими 650 тисяч євро громадян, серед яких була також колишня дружина Сергія Князєва.

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