В ООН Зеленський розповів історію загиблого на Донбасі львів’янина Василя Сліпака

Під час виступу на Генасамблеї ООН в Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський згадав загиблого на Донбасі львів’янина Василя Сліпака, який був солістом Паризької національної опери. Про це пише УП, передає Львівський портал.

Розповідаючи про Героя України Василя Сліпака, Зеленський наголосив, що в XXI столітті немає «чужої» війни, і ніхто не може почуватися в безпеці.

«Розповім вам історію людини, для якої бути почутим стало сенсом життя. Цей чоловік мав божественний голос. Його називали одним із найкращим баритонів і контратенорів всього світу… Кожен із вас міг би особисто почути його неймовірний спів. Але є річ, яка не дозволить це зробити. Вона виглядає отак», – сказав президент і продемонстрував кулю.

«12,7 міліметра. Які не просто зупинили його кар’єру, вони зупинили його життя. До речі, ось це коштує 10 доларів. На жаль, сьогодні на нашій планеті це і є вартість людського життя. Таких історій тисячі. Таких куль – мільйони. Ласкаво просимо в XXI століття – вік можливостей, де у вас, замість бути почутим, є можливість бути убитим… У сучасному світі, де ми живемо, більше немає чужої війни. Ніхто не зможе почуватися в безпеці, коли йде війна», – наголосив Володимир Зеленський.

Також у своєму виступі він У виступі Зеленський підкресдив, що на Донбасі 5 років триває війна, минуло 5 років, як Росія анексувала в України півострів Крим. Понад 13 тисяч людей загинули, 30 тисяч зазнали поранення. Півтора мільйона людей змушені покинути свої домівки. Щороку ці цифри лише зростають.

Президент назвав завершення війни, повернення всіх окупованих українських територій і панування миру своїм першочерговим завданням. «Але не ціною життя наших громадян, свободи чи права України на власний вибір». Саме тому, за словами Зеленського, Україна потребує світової підтримки.

Нагадаємо, Василь Сліпак був учасником Революції Гідності, волонтером та добровольцем Правого сектору. Воював у районі Донецького аеропорту, брав участь у боях за Авдіївку. Загинув у 2016 році від кулі снайпера біля Луганського, йому тоді був 41 рік. Ціною власного життя врятував побратимів, адже українські захисники зуміли відбити атаку російських збройних формувань біля Дебальцевого та перейти у контрнаступ, посунувши противника з укріплених позицій.

Василь Сліпак був вихованцем відомої львівської хорової капели «Дударик», а з 1997 року почав працювати у Паризькій національній опері, згодом став її солістом. Лауреат численних мистецьких конкурсів, громадський діяч, кавалер орденів «За мужність» та «Золотої зірки» (посмертно), Герой України. Поховали Василя Сліпака у Львові на Личаківському кладовищі.

У 2018 році в Україні зняли фільм «Міф» про Василя Сліпака, на його честь організовують музичні маратони, у Львові також збираються створити парк імені Василя Сліпака.