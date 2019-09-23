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Олег Сенцов: «Пишіть листи політв’язням, їх чекають. Але не українською мовою, бо не пропустять»

Соломія Головіна

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Звільнений з російського полону режисер, письменник та громадський діяч Олег Сенцов про важливість листів, які надсилають українським політв’язням у РФ.

«Я вдячний усім тим, хто мені писав. Тому що у в’язниці для політичного арештанта чи будь-якого іншого це є найважливішим. Тому – пишіть. Тільки російською мовою, тому що українською вони не пропускають. Навіть, якщо на листівці буде герб, можуть не пустити. Доходить і до такого. Це не державна політика, це «внизу» так, тому що пропаганда зводить людей з розуму…

На жаль, звичайні паперові листи з України доходили дуже погано. Із листами з Росії та Європи таких проблем не було. Десь 50% листів з України губилися.

Онлайн-листи, так зване «ФСИН-письмо» (ресурс, завдяки якому можна написати електронний лист ув’язненим у РФ, – ред.) працює. Це стабільна система, яка функціонує чітко і швидко, збої бувають, але рідко. Тому пишіть листи, їх чекають».

Нагадаємо, 22 вересня біля пам’ятника Івану Франку у Львові відбулась акція на підтримку українських політв’язнів у РФ за участі Олега Сенцова. Також в рамках Форуму видавців презентували нову книгу Олега Сенцова «Маркетер».

Як відомо, 7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. Серед звільнених полонених РФ  –  Олег Сенцов.

Фото: Espreso.tv

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