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У Львові за участі Сенцова відбулась акція на підтримку заручників Кремля

Соломія Головіна

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Біля пам’ятника Івану Франку у Львові  сьогодні, 22 вересня, відбулася акція «Лист з-за ґрат. Письменницький марафон на підтримку українських заручників Кремля» за участі Олега Сенцова. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

Під час акції зачитали листи людей, які перебувають за ґратами, а також їхніх рідних та близьких. У заході взяли участь письменники, журналісти громадські діячі, серед них – Мирослав Маринович, Ольга Герасим’юк, Андрій Курков, Галина Крук. Відкрив письменницький правозахисний марафон у Львові режисер Олег Сенцов.

«Мені дуже приємно перебувати у Львові , бачити вас всіх. Я дуже полюбляю це місто. Хочу подякувати всім львів’янам та українцям, які підтримували мене та інших політв’язнів. Завдяки вашій співпраці ми стали вільними. Дякую вам велике. У мене дуже багато справ, але найголовніша – боротьба за решту полонених, які ще перебувають за ґратами в Криму, Росії, на Донбасі. Одна людина не може зробити нічого, але всі разом зможемо дуже багато. Я сподіваюся, що ми всі зможемо повернути наших хлопців додому. Слава Україні», – сказав Олег Сенцов.

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