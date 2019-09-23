Контроль зі сторони Укртрансбезпеки став інструментом тиску і збирання хабарів, – Васюник

Корупція у сфері вантажоперевезень і як наслідок відсутність жорсткого контролю за дотриманням правил безпеки – це корінь проблеми кількості смертельних ДТП за участю вантажівок. Про це повідомив політик, громадський діяч Ігор Васюник на своїй сторінці у Фейсбук.

За словами І. Васюника, компанія-перевізник має нести відповідальність – скільки часу провів водій вантажівки за кермом, в якому стані він сів за кермо та який технічний стан вантажного автомобіля і про це засвідчує досвід ЄС.

«У країнах Євросоюзу діють дуже жорсткі правила для вантажоперевізників і жорстка система штрафів аж до позбавлення ліцензії.

– Кожен водій вантажівки повинен проходити належний контроль стану здоров’я перед виїздом на маршрут;

– Водій вантажівки НЕ МОЖЕ БУТИ безперервно за кермом ПОНАД 4,5 ГОДИНИ. Після цього обов’язково має бути півгодинна перерва, після чого водій знову може їхати далі.

– Загалом за добу водій вантажівки не може їхати понад 15 годин (але! з інтервалами по 4,5 години і півгодинними перервами між ними).

– Якщо водій має далекий маршрут, то після 6-ої доби на маршруті він зобов’язаний відпочивати добу, не менше! Якщо 13 діб в дорозі – відпочивати повинен дві доби і лише після того продовжувати рух. І відпочивати повинен не в кабіні водія, а в готелі. До прикладу, в Німеччині, якщо транспортна поліція перевірить документи водія і виявить, що він немає заброньованого готелю для відпочинку – штраф.

– Кожен водій має електронний чіп, через який його компанія-роботодавець контролює скільки часу він перебуває за кермом», – розповів він.

Водночас політик зауважує, що всі ці вимоги в цивілізованих країнах виконують, бо компаніям-перевізникам загрожують величезні штрафи аж до позбавлення ліцензій, отримати які дуже важко. Натомість, в Україні водії вантажівок їздять понад норму, через низькі зарплати далекобійників, бажання більше заробити та відсутність належного і дієвого контролю.

«Все це прямо впливає на нашу з вами безпеку на дорогах. В Україні сферу вантажоперевезень контролює/курує такий орган як Укртрансбезпека. І справа тут не у системі чи розмірі штрафів, а в тому, що контроль зі сторони контролюючого органу став інструментом тиску і збирання хабарів», – зауважив Ігор Васюник.

Як відомо, щороку в Україні в дорожньо-транспортних пригодах гинуть більше 3000 осіб і понад 30 000 тисяч отримують травми. Щорічно через ДТП країна втрачає 5 млрд доларів або 2,5% ВВП. Наші втрати від ДТП в п’ять разів вищі, ніж у Європі.

Раніше Львівський портал повідомляв, що в суботу на одеській трасі автоцистерна влетіла у маршрутку – загинуло 9 людей, а в неділю на житомирській трасі вантажівка в’їхала в пасажирський автобус, що стояв на узбіччі – загинуло ще 9 осіб.