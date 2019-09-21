Моторошна ДТП на Одещині. Маршрутка з людьми влетіла під вантажну цистерну

Поліцейські встановлюють обставини смертельної ДТП в Овідіопольському районі Одеської області де переповнений автобус зіткнувся із вантажівкою. У результаті зіткнення загинуло щонайменше дев’ятеро людей. Про це Львівському порталу повідомили у Відділі комунікації поліції Одеської області.
В результаті зіткнення переповненої людьми маршрутки та вантажної автоцистерни, загинули дев’ятеро людей, ще троє – травмовані. Точна кількість постраждалих встановлюється.
Подія сталася між селами Нова Долина та Прилиманським.
Зараз на місці аварії працює слідчо-оперативна група по розслідуванню дорожньо-транспортних пригод, рятувальники та медики. Встановлюються всі обставини події.
Андрій Котенський