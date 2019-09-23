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18 тонн одягу: львівські митники затримали чергову контрабанду

Наталя Дуляба

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У пункті пропуску «Краківець» затримали українця, який прибув із Польщі на вантажівці DAF. У ній він намагався незаконно перевезти 18 тонн одягу. Про це Львівському порталу повідомили у ДФС Львівщини.

 

Згідно з поданими до митного контролю документами, у вантажному автомобілі перевозили більше 18 тонн одягу: чоловічі та жіночі куртки, а також дамські трикотажні светри. Відправником товару була фірма в Об’єднаних Арабських Еміратах, а одержувачем − одне з підприємств у Запорізькій області.

«Під час перевірки з’ясувалося, що реальна вага та кількість товару не відповідають даним, зазначеним у документах. Зокрема, вага багажу виявилась майже на 2,5 тонни більшою, ніж задекларована. За логікою перевізника саме стільки мало б важити поліетиленове упакування товару», – йдеться у повідомленні.

Крім цього, митники виявили неправдиві дані у документації щодо відправника, одержувача та вартості товару.

За цим фактом правоохоронці склали протокол ст. 483 ч.1 Митного кодексу України. Весь виявлений товар вилучили, його вартість встановлять додатково. Справу скерують до суду, який і обиратиме покарання для контрабандиста.

Нагадаємо, нещодавно в аеропорту «Львів» затримали турків із контрабандою брендового одягу, а в Шегинях митникам попались українці, які хотіли підпільно провезти спортивне взуття.

Також в аеропорту «Львів» кілька днів тому виявили контрабанду ювелірних виробів.

Фото: ДФС

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