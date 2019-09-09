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В аеропорту «Львів» затримали двох турків із контрабандою брендового одягу

Наталя Дуляба

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В міжнародному аеропорту «Львів» імені Данила Галицького митники викрили контрабанду брендового одягу загальною вартістю понад 400 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у ДФС Львівщини.

 

Двоє громадян Туреччини прибули в Україну рейсом «Стамбул – Львів», а вже під час проходження митного контролю їх затримали правоохоронці. Більше того, турки хотіли пройти смугою спрощеного митного контролю – «зеленим коридором».

Під час огляду їхнього багажу було виявлено 30 светрів відомих брендів  Louis Vuiton, Emporio Armani, Lacoste, Gucci вартістю майже 250 тисяч гривень. В його компаньйона знайшли 94 светри на суму понад 166 тисяч гривень.

«Таким чином громадяни Туреччини порушили встановлений Митним кодексом України порядок проходження митного контролю в зонах спрощеного митного контролю, тобто намагалися перемістити товар, що підлягає оподаткуванню при ввезенні на митну територію України. Весь товар вилучено, справи скерують до суду», – йдеться у повідомленні.

Фото: ДФС

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