В аеропорту «Львів» затримали двох турків із контрабандою брендового одягу

В міжнародному аеропорту «Львів» імені Данила Галицького митники викрили контрабанду брендового одягу загальною вартістю понад 400 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у ДФС Львівщини.

Двоє громадян Туреччини прибули в Україну рейсом «Стамбул – Львів», а вже під час проходження митного контролю їх затримали правоохоронці. Більше того, турки хотіли пройти смугою спрощеного митного контролю – «зеленим коридором».

Під час огляду їхнього багажу було виявлено 30 светрів відомих брендів Louis Vuiton, Emporio Armani, Lacoste, Gucci вартістю майже 250 тисяч гривень. В його компаньйона знайшли 94 светри на суму понад 166 тисяч гривень.

«Таким чином громадяни Туреччини порушили встановлений Митним кодексом України порядок проходження митного контролю в зонах спрощеного митного контролю, тобто намагалися перемістити товар, що підлягає оподаткуванню при ввезенні на митну територію України. Весь товар вилучено, справи скерують до суду», – йдеться у повідомленні.

Фото: ДФС