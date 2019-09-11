На кордоні з Польщею митники затримали контрабанду спортивного взуття

У пункті пропуску «Шегині – Медика» затримали мешканців Івано-Франківської та Чернівецької областей, які намагались незаконно ввезти в Україну спортивне взуття. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДФС у Львівській області.

Як йдеться у повідомленні, увагу митників привернули два мікроавтобуси, які рухалися смугою «зелений коридор».

«Після ретельного огляду в багажних відділеннях авто митники знайшли господарські сумки, де були сховані незадекларовані речі: 88 пар жіночих та 53 пари чоловічих кросівок «NIKE». Вартість вилученого ‒ майже 270 тисяч гривень, що значно перевищує неоподатковувану норму переміщення товарів через митний кордон України», – йдеться у повідомленні.

За цими фактами складено протоколи про порушення митних правил, передбачених ст. 471 Митного кодексу України. Справи скерують до суду.

Фото: ДФС