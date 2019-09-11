ОСТАННІ НОВИНИ

На кордоні з Польщею митники затримали контрабанду спортивного взуття

Вероніка Рой

|

У пункті пропуску «Шегині – Медика» затримали мешканців Івано-Франківської та Чернівецької областей, які намагались незаконно ввезти в Україну спортивне взуття. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДФС у Львівській області.

 

Як йдеться у повідомленні, увагу митників привернули два мікроавтобуси, які рухалися смугою «зелений коридор».

«Після ретельного огляду в багажних відділеннях авто митники знайшли господарські сумки, де були сховані незадекларовані речі: 88 пар жіночих та 53 пари чоловічих кросівок «NIKE». Вартість вилученого ‒ майже 270 тисяч гривень, що значно перевищує неоподатковувану норму переміщення товарів через митний кордон України», – йдеться у повідомленні.

За цими фактами складено протоколи про порушення митних правил, передбачених ст. 471 Митного кодексу України. Справи скерують до суду.

Фото: ДФС

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?
Наталя ДУЛЯБА
Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?

Нещодавно у Львові виник скандал довкола запланованого будівництва готелю-свічки на території Парку культури. І дискусія...

Міжнародний конкурс оперних співаків може стати переломним в Україні, — Василь Вовкун
Стефанія ОЛІЙНИК
Міжнародний конкурс оперних співаків може стати переломним в Україні, — Василь Вовкун

Впродовж 12-22 листопада 2019 року у Львівській національній опері відбудеться П’ятий Міжнародний конкурс оперних співак...

Бути українцем. Омелян Ковч
Ігор ВАСЮНИК
Бути українцем. Омелян Ковч

20 серпня виповнилось 135 років з дня народження Омеляна Ковча – священника УГКЦ Омеляна Ковча, блаженного священномучен...

Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ
Вероніка РОЙ
Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ

Львівський курсант Артем Бараненко став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Бри...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...