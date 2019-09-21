ОСТАННІ НОВИНИ

За добу на Львівщині сталося 82 ДТП

Андрій Котенський

|

На автошляхах Львівщини 20 вересня сталися 82 дорожньо-транспортні пригоди: 30 – у Львові, 52 – в області. Про це Львівському порталу повідомили у Відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Внаслідок однієї ДТП, яка сталася о 19.30 на вулиці Богдана Хмельницького у Львові, тілесні ушкодження отримав пішохід, 37-річний житель Кам’янка-Бузького району. Поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Складено 81 адміністративний протокол за порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів чи іншого майна. Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Теорія та практика ритейлу: насамперед – суворе дотримання стандартів
Анастасія ПИЖ
Теорія та практика ритейлу: насамперед – суворе дотримання стандартів

За європейським зразком, хоча й з невеличкою поправкою на українські реалії, реалізує стратегію динамічного розвитку баг...

Зробити українську пісню трендом. Місія можлива
Вероніка РОЙ, Наталя ДУЛЯБА
Зробити українську пісню трендом. Місія можлива

Пісня – це наш генетичний код, а українці – співоча нація, яка завжди була багатою на яскраві голоси. Про це ми не раз ч...

Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?
Наталя ДУЛЯБА
Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?

Нещодавно у Львові виник скандал довкола запланованого будівництва готелю-свічки на території Парку культури. І дискусія...

Міжнародний конкурс оперних співаків може стати переломним в Україні, — Василь Вовкун
Стефанія ОЛІЙНИК
Міжнародний конкурс оперних співаків може стати переломним в Україні, — Василь Вовкун

Впродовж 12-22 листопада 2019 року у Львівській національній опері відбудеться П’ятий Міжнародний конкурс оперних співак...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...