За добу на Львівщині сталося 82 ДТП

На автошляхах Львівщини 20 вересня сталися 82 дорожньо-транспортні пригоди: 30 – у Львові, 52 – в області. Про це Львівському порталу повідомили у Відділі комунікації поліції Львівської області.

Внаслідок однієї ДТП, яка сталася о 19.30 на вулиці Богдана Хмельницького у Львові, тілесні ушкодження отримав пішохід, 37-річний житель Кам’янка-Бузького району. Поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Складено 81 адміністративний протокол за порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів чи іншого майна. Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.