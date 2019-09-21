Поліція затримала 28 учасників блокади російського вугілля на Львівщині

На Львівщині під час заходів з розблокування руху поїздів постраждало восьмеро поліцейських. Правоохоронці затримали 28 правопорушників, їх доставлено до відділку поліції, встановлюються їхні особисті дані. Про це Львівському порталу повідомили у Відділі комунікації поліції Львівської області.

Як йдеться у повідомленні відомства, на законні вимоги правоохоронців блокувальники не реагували. Поліція змушена була застосувати заходи поліцейського примусу, оскільки вони чинили фізичний спротив.

«Правоохоронці затримали 28 правопорушників, їх доставлено до відділку поліції, встановлюються їхні особисті дані. Під час заходів з розблокування руху учасники акції блокування завдали тілесних ушкоджень вісьмом правоохоронцям. Одного з них, 38-річного старшого сержанта поліції, доставили у лікарню. Діагноз уточнюється», – йдеться у повідомленні нацполіції.

На місці події працюють підрозділи поліції області на чолі з її начальником Василем Віконським.

Як раніше повідомляв Львівський портал, поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом блокування російських вагонів на Львівщині. Вагони із написом РЖД на станції Соснівка активісти помітили 1 вересня. Відтоді протестувальники цілодобово чергували на станції.

За даними штабу блокади торгівлі з окупантами, силовики силою розігнали та заарештувала ветеранів і шахтарів, які блокували російське вугілля у Львівській області.