«Вбрання повій вам до лиця». На першу сесію Львівської міськради активісти прийшли з трусами

Сьогодні, 19 вересня, у Львові стартує новий політичний сезон, адже депутати мерії після літніх канікул збираються на перше пленарне засідання. Ще перед початком сесії, яка проходить у Шевченківській райадміністрації, зібрались активісти і небайдужі львів’яни, аби висловити протест проти тотальної забудови міста. При цьому вони підготували особливу зустріч депутатів і розвісили на дерева нижню жіночу білизну. Про це повідомляє Львівський портал.

Організаторами акції протесту є ГО «Народна дія Львів», члени якої борються з незаконним будівництвом. Під стінами Шевченківської райадміністрації зібрались кілька десятків активістів, пам’яткоохоронців, які вимагають ввести мораторій на будівництво в зоні ЮНЕСКО, її буферній зоні та в історичному ареалі Львова, допоки не буде затверджено історико-архітектурний опорний план.

«Внаслідок нехтування Генпланом і хаотичної забудови у Львові назріває справжній інфраструктурний колапс. Існуючі інженерні мережі не витримують навантаження, дороги не справляються, це призводить до заторів і загазованості повітря, а соціальна інфраструктура відсутня взагалі», – наголошують у ГО «Народна дія Львів».

Водночас активісти протестують проти виконавчого комітету Львівської міськради. Вони принесли з собою плакат із написом «Члени виконкому, вбрання повій вам до лиця» і розвісили на деревах нижню жіночу білизну. Таку інсталяцію активісти назвали «політичні повії».

«Виконком – у відставку! Бо саме він уже давно перетворився на «політичних повій»: працює в інтересах забудовників, а не громади міста, пачками видає дозволи на нове будівництво без інфраструктури, зневажаючи пам’яткоохоронне законодавство та інтереси мешканців», – підкреслюють активісти.

Також вони вимагають оголошення конкурсу на посаду нового головного архітектора Львова, адже Юліан Чаплінський, який дотепер обіймав цю посаду, нещодавно написав заяву на звільнення.

Нагадаємо, з 1 серпня депутати Львівської міської ради пішли на канікули. І саме сьогодні, 19 вересня, вони відновлюють свою роботу у приміщенні Шевченківської райадміністрації, адже в сесійній залі у Ратуші розпочався ремонт.

Фото: Ігор Зінкевич, Facebook вулиці Малоголосківської