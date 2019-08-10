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У Ратуші оновлять сесійну залу. Візуалізація

Анастасія Мельник

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У великій сесійній залі Львівської міської ради, де проводять сесії та апаратні наради, тривають ремонтні роботи. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради.

«Цей зал готуємо до проведення ремонту — зараз демонтовуємо і перевозимо в Шевченківську районну адміністрацію меблі, які є тут, щоб можна було облаштувати резервний сесійний зал. Як це зробимо, то зможемо провести поточні ремонтні роботи. Метою є, власне, оновити і зробити це приміщення енергоефективним, зробити вентиляцію і кондиціонування, бо літом тут задуха, а зимою не є надто тепло — тобто це базові речі, які облаштуємо. Також замінимо підлогу і проведемо ремонтні роботи, що стосуються стін, підлоги, балкону», — розповів Юрій Лукашевський, начальник управління «Секретаріат ради» ЛМР.

За його словами, планується відновити історичне розміщення сесійної зали — так, як функціонально її проєктували, і зробити її за традицією західних країн — тобто запровадити парламентську форму дискусій. Адже історично ця зала була розвернута до стіни — тобто депутати сиділи спиною до вікон.

Також концепція передбачає залучення балкону для мешканців, будуть передбачені місця для журналістів і для людей, які записані на виступ. Кількість місць у залі фактично не зміниться. Адже, зі слів посадовця, хочуть зберегти цю залу і відновити її перше історичне розміщення, історичні елементи. Також планують облаштувати ще одну люстру.

Замовником робіт є ЛКП «Ратуша-сервіс». Уже провели закупівлі по системі кондиціонування й опалення. Зараз триває розгляд пропозицій для обрання підрядної організації, яка виконуватиме роботи.

 

«В нас є близько 70% суми, щоб починати роботи. Вартість системи кондиціонування і опалення — понад 3,7 млн. грн. Щодо вартості будівельних робіт — поки що вивчаються ці пропозиції, але вони в межах 6−7 млн. грн. Щодо меблів — готується технічне завдання. Максимальний термін всіх робіт — близько 6 місяців», — розповіла директорка департаменту адміністративних послуг ЛМР Валентина Бартошик.

«На первинні роботи — по інженерії і поточного ремонту, кошти є, однак немає коштів на оновлення меблів і системи голосування», — додав Юрій Лукашевський, начальник управління «Секретаріат ради» ЛМР.

«Це історична зала, тому ми з великою повагою ставимося до неї. Основна ідея — максимум відновити історичне розміщення, тому ми проводили зондажі, досліджували історичну кольористику, тому ми будемо замінювати лише ті елементи, які або фізично зношені — як підлога, або втрачені — як п’ята люстра, яка є на історичних фото», — зазначив автор концепції ремонтно-реставраційних робіт Тарас Михаліха.

Додамо, що усі ремонтно-реставраційні роботи триватимуть півроку.

До слова, останній ремонт у великій сесійній залі проводили близько 20 років тому.

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