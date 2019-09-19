ОСТАННІ НОВИНИ

Демографічна криза на Львівщині: народжуваність зменшується, смертність збільшується

Соломія Головіна

|

За пів року на Львівщині народилося 12724 немовляти, що на 6,3% менше порівняно з минулим роком. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Головного управління статистики у Львівській області.

 

Як зазначається, кількість населення області станом на 1 серпня становила 2514,0 тис. осіб, у тому числі населення обласного центру – 753,3 тис. осіб.

При цьому у відомстві додають, що від початку року населення області зменшилось на 8046 осіб, у тому числі Львова – на 2510 осіб.

Водночас протягом січня-липня 2019 року в області народилось 12724 немовляти, що на 6,3% менше порівняно з січнем-липнем 2018 року. Найвищий рівень народжуваності був у Яворівському, Жовківському та Буському районах, найнижчий – у Дрогобичі, Новому Роздолі та Червонограді.

Кількість померлих в області порівняно з січнем-липнем 2018 року збільшилась на 4,7% і становила 20048 осіб. Найвищий рівень смертності у Перемишлянському, Жидачівському та Радехівському районах, найнижчий – у Новому Роздолі та Трускавці та Дрогобичі.

Упродовж січня-липня 2019 року зареєстровано 8034 одруження, що на 0,9% менше відносно січня-липня 2018 року.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Теорія та практика ритейлу: насамперед – суворе дотримання стандартів
Анастасія ПИЖ
Теорія та практика ритейлу: насамперед – суворе дотримання стандартів

За європейським зразком, хоча й з невеличкою поправкою на українські реалії, реалізує стратегію динамічного розвитку баг...

Зробити українську пісню трендом. Місія можлива
Вероніка РОЙ, Наталя ДУЛЯБА
Зробити українську пісню трендом. Місія можлива

Пісня – це наш генетичний код, а українці – співоча нація, яка завжди була багатою на яскраві голоси. Про це ми не раз ч...

Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?
Наталя ДУЛЯБА
Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?

Нещодавно у Львові виник скандал довкола запланованого будівництва готелю-свічки на території Парку культури. І дискусія...

Міжнародний конкурс оперних співаків може стати переломним в Україні, — Василь Вовкун
Стефанія ОЛІЙНИК
Міжнародний конкурс оперних співаків може стати переломним в Україні, — Василь Вовкун

Впродовж 12-22 листопада 2019 року у Львівській національній опері відбудеться П’ятий Міжнародний конкурс оперних співак...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...