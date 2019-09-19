Демографічна криза на Львівщині: народжуваність зменшується, смертність збільшується

За пів року на Львівщині народилося 12724 немовляти, що на 6,3% менше порівняно з минулим роком. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Головного управління статистики у Львівській області.

Як зазначається, кількість населення області станом на 1 серпня становила 2514,0 тис. осіб, у тому числі населення обласного центру – 753,3 тис. осіб.

При цьому у відомстві додають, що від початку року населення області зменшилось на 8046 осіб, у тому числі Львова – на 2510 осіб.

Водночас протягом січня-липня 2019 року в області народилось 12724 немовляти, що на 6,3% менше порівняно з січнем-липнем 2018 року. Найвищий рівень народжуваності був у Яворівському, Жовківському та Буському районах, найнижчий – у Дрогобичі, Новому Роздолі та Червонограді.

Кількість померлих в області порівняно з січнем-липнем 2018 року збільшилась на 4,7% і становила 20048 осіб. Найвищий рівень смертності у Перемишлянському, Жидачівському та Радехівському районах, найнижчий – у Новому Роздолі та Трускавці та Дрогобичі.

Упродовж січня-липня 2019 року зареєстровано 8034 одруження, що на 0,9% менше відносно січня-липня 2018 року.