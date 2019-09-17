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У Самборі два водії влаштували стрілянину через ДТП

Наталя Дуляба

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У ніч на понеділок, 16 вересня, орієнтовно о 02:00 год. у Самборі виникла незначна ДТП, після якої між водіями автівок виник конфлікт. Згодом один із чоловіків навіть стріляв із пістолета. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Як встановили правоохоронці, конфлікт виник між 27-річним самбірчанином та 32-річним мешканцем одного зі сіл району. Причиною стала ДТП – незначне зіткнення їхніх автомобілів «Тойота» та «БМВ».

Під час з’ясовування стосунків чоловіки вчинили шарпанину, а старший із них здійснив два постріли у повітря із зброї, схожої на шумовий (стартовий) пістолет.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.296 (хуліганство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – штраф або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років.

Предмет, схожий на шумовий пістолет «Екол», поліцейські вилучили та скерували на експертне дослідження. Наразі всі обставини події встановлюються.

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