Кабмін погодив призначення заступником голови Львівської ОДА 28-річного підприємця

Сьогодні, 13 вересня, Кабінет Міністрів України на своєму засіданні погодив призначення Юрія Холода на посаду заступника голови Львівської облдержадміністрації. Про це Львівському порталу повідомляє Урядовий портал.

У своїй декларації 28-річний львів’янин вказав 1.3 млн грн доходу від підприємницької діяльності.Також зазначив, що зберігає готівкою 1.3 млн грн, 15 тис. доларів та 15 тис. євро.

Проживає у Рудному, де є співвласником житлового будинку, площею понад 500 кв м.

Нагадаємо, що раніше Маркіян Мальський призначив своїм заступником колишнього чиновника ЛОДА, 33-річного Василя Лозинського.