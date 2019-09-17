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У Брюховичах 21 вересня святкуватимуть день селища: програма заходів

Ольга Денисяка

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У суботу, 21 вересня, в Брюховичах відзначатимуть 575 річницю заснування селища. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

З 13:00 год на відвідувачів чекатимуть різноманітні активні та творчі майстер-класи: активна субота з фітнесом, колективний розпис великого полотна студії «Золоті рученята», «Back to Hogwarts» подорож у світ магії через призму паперопластики, «Творимо разом» – майстерня декору та флористики, ABC club «English interactive open air classes», «Знайомством з брейкдансом» від братів Дворецьких, розпис футболок «Нове життя старих речей», майстер-клас з малювання, аквагрим, «Живий пластелін» та багато іншого.

  • О 15:00 год відбудеться відкриття виставки живопису Лілії Гнатиків та Ольги Опанащук «Формули квітів, гербарії хмар».
  • З 15:30 год почнуть діяти: ярмарка; неординарні фотозони; столи для гри в шахи; ігрова зона для малечі: віртуальна реальність, дитячі електрокари, батут, гіроскутери, міні-сігвеї, тощо.
  • о 17:00 год  концерт за участі гуртків селища Брюховичі, нагородження воїнів російсько-української війни, виступ юних талантів.
  • о 20:30 год. концерт гурту гуцулів-металістів KARNA, а після їх виступу розпочнеться  дискотека.

Фото: ЛМР

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