У Брюховичах 21 вересня святкуватимуть день селища: програма заходів

У суботу, 21 вересня, в Брюховичах відзначатимуть 575 річницю заснування селища. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

З 13:00 год на відвідувачів чекатимуть різноманітні активні та творчі майстер-класи: активна субота з фітнесом, колективний розпис великого полотна студії «Золоті рученята», «Back to Hogwarts» подорож у світ магії через призму паперопластики, «Творимо разом» – майстерня декору та флористики, ABC club «English interactive open air classes», «Знайомством з брейкдансом» від братів Дворецьких, розпис футболок «Нове життя старих речей», майстер-клас з малювання, аквагрим, «Живий пластелін» та багато іншого.

О 15:00 год відбудеться відкриття виставки живопису Лілії Гнатиків та Ольги Опанащук «Формули квітів, гербарії хмар».

З 15:30 год почнуть діяти: ярмарка; неординарні фотозони; столи для гри в шахи; ігрова зона для малечі: віртуальна реальність, дитячі електрокари, батут, гіроскутери, міні-сігвеї, тощо.

о 17:00 год концерт за участі гуртків селища Брюховичі, нагородження воїнів російсько-української війни, виступ юних талантів.

о 20:30 год. концерт гурту гуцулів-металістів KARNA, а після їх виступу розпочнеться дискотека.

Фото: ЛМР