Львів’ян кличуть на концерт пам’яті Василя Сліпака

У четвер, 26 вересня, у Центрі Шептицького, що на вул. Стрийській, 29, відбудеться концерт пам’яті Василя Сліпака – відомого оперного співака, Героя України, що загинув від кулі снайпера на Донбасі. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Концерт «Тиха музика для роздумів» розпочнеться о 21:00 год. Під час заходу львів’яни та гості міста зможуть насолодитися музикою Валентина Сильвестрова та Богдани Фроляк

у виконанні: Наталії Половинки (спів), Йожефа Ерміня, Богдани Фроляк (фортепіано) та Ярослава Мигаля (віолончель).

Вхід на концерт – вільний, втім для цього потрібно пройти попередню реєстрацію.

Зазначимо, що концерт пам’яті Василя Сліпака проходитиме у межах V Міжнародного театрального фестивалю традиції «ДРЕВО», за підтримки Українського Культурного Фонду та Львівської міської ради. Із детальною програмою фестивалю можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, Василь Сліпак був учасником Революції Гідності, волонтером та добровольцем Правого сектору. Воював у районі Донецького аеропорту, брав участь у боях за Авдіївку. Загинув у 2016 році від кулі снайпера біля Луганського, йому тоді був 41 рік. Ціною власного життя врятував побратимів, адже українські захисники зуміли відбити атаку російських збройних формувань біля Дебальцевого та перейти у контрнаступ, посунувши противника з укріплених позицій.

Василь Сліпак був вихованцем відомої львівської хорової капели «Дударик», а з 1997 року почав працювати у Паризькій національній опері, згодом став її солістом. Лауреат численних мистецьких конкурсів, громадський діяч, кавалер орденів «За мужність» та «Золотої зірки» (посмертно), Герой України. Поховали Василя Сліпака у Львові на Личаківському кладовищі.

У 2018 році в Україні зняли фільм «Міф» про Василя Сліпака, на його честь організовують музичні маратони, у Львові також збираються створити парк імені Василя Сліпака.