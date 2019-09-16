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«Четверта влада глибоко корумпована, як і вся держава». Богдан пропонує люструвати журналістів

Соломія Головіна

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Виведений президентом з-під дії закону про люстрацію голова Офісу президент України Андрій Богдан вважає за потрібне проведення люстрації журналістської спільноти. Таку думку він озвучив в інтерв’ю «BBC Україна», повідомляє DT.ua.

 

У розмові з журналістами Богдан запевнив, що «знає, як це все працює», і наголосив на неможливості очищення трьох гілок влади без очищення четвертої.

«Мені журналісти, коли починають говорити про Януковича, нагадують журналістів, які працювали при Януковичу. І при Порошенку, і при Ющенку. Частина корупції у цій державі – це корупція четвертої влади. Журналісти – це четверта влада, і вона глибоко корумпована, як і вся держава», – заявив Богдан.

Втім голова ОПУ швидко перевів розмову з власної точки зору в площину «суспільство хоче».

«У вас має бути теж якесь самоочищення. Суспільство хоче очищення не тільки судової, правоохоронної системи, але і журналістської. Вам, звичайно, це не сподобається, це буде «хайп» номер два, але ви повинні це також усвідомлювати. Я не особисто про вас», – додав він.

Як повідомляв Львівський портал, 1 серпня з’явилася інформація, що керівник Офісу президента Андрій Богдан написав заяву про відставку за власним бажанням. Згодом Зеленський підтвердив існування заяви на звільнення від керівника Офісу президента Андрія Богдана.

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