«Четверта влада глибоко корумпована, як і вся держава». Богдан пропонує люструвати журналістів

Виведений президентом з-під дії закону про люстрацію голова Офісу президент України Андрій Богдан вважає за потрібне проведення люстрації журналістської спільноти. Таку думку він озвучив в інтерв’ю «BBC Україна», повідомляє DT.ua.
У розмові з журналістами Богдан запевнив, що «знає, як це все працює», і наголосив на неможливості очищення трьох гілок влади без очищення четвертої.
«Мені журналісти, коли починають говорити про Януковича, нагадують журналістів, які працювали при Януковичу. І при Порошенку, і при Ющенку. Частина корупції у цій державі – це корупція четвертої влади. Журналісти – це четверта влада, і вона глибоко корумпована, як і вся держава», – заявив Богдан.
Втім голова ОПУ швидко перевів розмову з власної точки зору в площину «суспільство хоче».
«У вас має бути теж якесь самоочищення. Суспільство хоче очищення не тільки судової, правоохоронної системи, але і журналістської. Вам, звичайно, це не сподобається, це буде «хайп» номер два, але ви повинні це також усвідомлювати. Я не особисто про вас», – додав він.
Як повідомляв Львівський портал, 1 серпня з’явилася інформація, що керівник Офісу президента Андрій Богдан написав заяву про відставку за власним бажанням. Згодом Зеленський підтвердив існування заяви на звільнення від керівника Офісу президента Андрія Богдана.
Соломія Головіна