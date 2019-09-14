Львів'ян закликають вийти на Всеукраїнський марш за тварин

Завтра, 15 веренся, у Львові пройде Всеукраїнський марш за тварин. Про це організатори заходу інформують у соцмережах.

В неділю, 15 вересня, о 12:00 у Львові вже втретє за ініціативи руху UAnimals відбудеться Всеукраїнський марш за права тварин. Минулого року акція одночасно пройшла у 20 містах і забрала тисячі небайдужих від Львова до Одеси, від Києва до Дніпра.

Марш проходить із 11 головними вимогами:

Заборона використання тварин у цирках і дельфінаріях.

Заборона експлуатації тварин для жебракування і фотопослуг.

Заборона створення і функціонування притравочних станцій.

Відмова від використання живих тварин для експериментів та ін.

Розвиток реабілітації тварин і центрів утримання тварин, що постраждали від людини та її діяльності.

Заборона хутрових ферм.

Сприяння припиненню діяльності живодерів-догхантерів.

Припинення програм масового вбивства безпритульних тварин у містах України.

Внесення диких тварин природного ареалу України, що знаходяться на межі зникнення, до Червоної книги України.

Чітке визначення права власності на тварину та позбавлення такого права в результаті жорстокого поводження для забезпечення відповідальності власників.

Сприяння створенню зоополіції та запровадження в Україні дієвої системи контролю і покарання за жорстоке поводження з тваринами.

Раніше Львівський портал писав про те, що у Верховній Раді пропонують зареєструвати законопроект, який передбачає заборону в Україні хутрових ферм, діяльність яких ніхто не контролює. Лише за даними офіційної статистики, щороку в державі на хутро вбивають понад 630 тисяч тварин, переважно норок.

Також ми інформували про те, що Міністерство охорони здоров’я України пропонує посилити вимоги до косметичної продукції і заборонити випробування н