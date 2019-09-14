Львів'ян закликають вийти на Всеукраїнський марш за тварин

Завтра, 15 веренся, у Львові пройде Всеукраїнський марш за тварин. Про це організатори заходу інформують у соцмережах.
В неділю, 15 вересня, о 12:00 у Львові вже втретє за ініціативи руху UAnimals відбудеться Всеукраїнський марш за права тварин. Минулого року акція одночасно пройшла у 20 містах і забрала тисячі небайдужих від Львова до Одеси, від Києва до Дніпра.
Марш проходить із 11 головними вимогами:
- Заборона використання тварин у цирках і дельфінаріях.
- Заборона експлуатації тварин для жебракування і фотопослуг.
- Заборона створення і функціонування притравочних станцій.
- Відмова від використання живих тварин для експериментів та ін.
- Розвиток реабілітації тварин і центрів утримання тварин, що постраждали від людини та її діяльності.
- Заборона хутрових ферм.
- Сприяння припиненню діяльності живодерів-догхантерів.
- Припинення програм масового вбивства безпритульних тварин у містах України.
- Внесення диких тварин природного ареалу України, що знаходяться на межі зникнення, до Червоної книги України.
- Чітке визначення права власності на тварину та позбавлення такого права в результаті жорстокого поводження для забезпечення відповідальності власників.
- Сприяння створенню зоополіції та запровадження в Україні дієвої системи контролю і покарання за жорстоке поводження з тваринами.
Раніше Львівський портал писав про те, що у Верховній Раді пропонують зареєструвати законопроект, який передбачає заборону в Україні хутрових ферм, діяльність яких ніхто не контролює. Лише за даними офіційної статистики, щороку в державі на хутро вбивають понад 630 тисяч тварин, переважно норок.
Також ми інформували про те, що Міністерство охорони здоров’я України пропонує посилити вимоги до косметичної продукції і заборонити випробування н
Ольга Денисяка