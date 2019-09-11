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У Львові для бійців створили новий ЖБК

Соломія Головіна

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Виконавчий комітет Львівської міської ради прийняв рішення про створення обслуговуючого житлово-будівельного кооперативу «Преміум Голоско», до якого увійшли учасники АТО/ООС. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради .

 

Як зазначила заступниця міського голови Львова з питань ЖКГ Ірина Маруняк, до його складу увійшло 55 бійців з кооперативної черги, які виявили таке бажання під час останньої спільної зустрічі з посадовцями мерії в п’ятницю, 6 вересня. За словами начальника міського управління житлового господарства Владислава Іванова, загалом на кооперативній черзі міськради зараз перебувають 112 учасників АТО/ООС.

«У 2018 році було прийнято програму про створення житлово-будівельних кооперативів. На кооперативній черзі на сьогодні перебувають 112 учасників АТО/ООС, і з ними проводились регулярні зустрічі. Остання така відбулася минулого тижня, де й було прийнято рішення про створення ЖБК», – доповів Владислав Іванов.

За його словами, на зустрічі були присутні 69 осіб. 55 із них виявили бажання взяти участь у створенні кооперативу. Відповідне рішення оформлене протоколом.

«Минулої п’ятниці в Шевченківській райадміністрації відбулися останні збори з учасниками АТО. Із кожним представником говорили. Шляхом голосування ми прийняли рішення про створення такого кооперативу. Окрім того, кожен учасник АТО написав заяву з волевиявленням щодо його створення. Тобто кожен особисто приймав рішення – вступити чи ні. Зазначу, що аби виділити земельну ділянку, спочатку в межах законодавства потрібно створити ЖБК», – пояснила Ірина Маруняк.

Директорка юридичного департаменту міськради Гелена Пайонкевич також підкреслила, що кооператив сформований винятково з учасників АТО, які перебувають на кооперативній черзі, тож списки всіх його учасників відкриті та проаналізовані всіма виконавчими органами міськради.

«Це люди, які справді потребують покращення житлових умов, і всі вони зараховані на чергу. Вчора це питання розглядала громадська комісія з житлових питань, сьогодні – виконавчий комітет. Насправді, доволі часто створюються кооперативи, де є 3 учасників. Але в цьому випадку є відмінність: списки відкриті, погоджені, затверджені, проаналізовані всіма виконавчими органами. Наша позиція – ми виділяємо земельну ділянку для кооперативу лише в тому разі, коли в нас є повністю відкриті списки всіх його учасників, а не лише засновників».

Посадовиця також додала, що за умови виділення земельної ділянки для цього кооперативу, будівництво буде здійснюватися за рахунок власних коштів його членів.

Як відомо, у листопаді 2018 року Львівська міська рада затвердила програму створення житлово-будівельних кооперативів для учасників АТО, працівників освіти та медицини. Програма створення ЖБК має вирішити проблеми пільговиків та забезпечити житлом бійців АТО, освітян і медиків. Кошти на її фінансування виділятимуть із бюджету Львова, натомість будувати та управляти будинками будуть самі члени ЖБК за власні кошти.

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