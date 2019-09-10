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Олег Сенцов у Львові презентуватиме свою книжку «Маркетер»

Вероніка Рой

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У Львові 22 вересня український режисер і колишній політв’язень Кремля Олег Сенцов презентує нову збірку автобіографічних оповідань «Маркетер», які він написав у російському ув’язненні. Про це Сенцов заявив на першій після звільнення пресконференції, повідомляє Укрінформ.

 

«22 вересня у Львові буде презентація моєї нової книги «Маркетер». Я буду на ній присутнім», – сказав Сенцов.

Він розповів, що книга видається у видавництві «Старого Лева», це збірка оповідань, які він написав в ув’язненні.

Сенцов також повідомив, що привіз з собою з в’язниці дві сумки, в одній з яких було 22 кг «макулатури», зокрема, всі листи, які він отримав, і 15 списаних зошитів.

«Я перші роки не виводив назовні, а останні роки вивів – і сценарій скоро піде в роботу новий, який я вислав на початку цього року, і дві книги – «Маркетер» і ще один роман, але він поки не оформлений», – зазначив він.

Як повідомляв Львівський портал, 7 вересня відбувся обмін ув’язненими між Росією та Україною у форматі «35 на 35».

24 українські моряки, Олег Сенцов, Микола Карпюк, Станислав Клих, Едем Бекіров, Олександр Кольченко, Павло Гриб, Володимир Балух, Роман Сущенко, Олексій Сизонович, Євген Панов та Артур Панов повернулися в Україну. Серед них був також моряк зі Львівщини Андрій Оприско.

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